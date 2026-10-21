Wrocław szykuje się na wielkie targi minerałów. W programie wyjątkowe atrakcje

To wydarzenie, na które czekają wszyscy kolekcjonerzy, pasjonaci geologii i miłośnicy oryginalnej biżuterii. Jak informują organizatorzy, „Już 24 i 25 października Czasoprzestrzeń stanie się rajem dla pasjonatów minerałów, unikatowej biżuterii i ręcznie tworzonych dodatków”.

Co ważne, impreza po raz pierwszy odbędzie się w tej popularnej, wrocławskiej lokalizacji przy ul. Tramwajowej 1–3.

Wrocław stolicą minerałów i biżuterii

Przez dwa dni Czasoprzestrzeń będzie gościć wystawców z całej Polski. Organizatorzy przekazują, że na ich stoiskach znajdziemy prawdziwe cuda natury - minerały ze wszystkich zakątków świata, prehistoryczne skamieniałości, a także szlachetne kamienie. Nie zabraknie też autorskiej biżuterii oraz materiałów, z których będzie można stworzyć własne, unikatowe projekty. Jak czytamy w poście wydarzenia na Facebooku, odwiedzający mogą liczyć na „szeroki wybór minerałów i skamieniałości, bogatą ofertę biżuterii ze srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz półprodukty do samodzielnego tworzenia unikatowych dodatków”.

Wyjątkowe wystawy i pokazy na żywo

Jednym z głównych punktów programu będzie wystawa specjalna „Skarby Dolnego Śląska”, na której zaprezentowane zostaną najpiękniejsze minerały charakterystyczne dla naszego regionu. Prawdziwą nowością będzie Kolekcjonerska Giełda Minerałów „Sudecka Jesień”.

- Przy wejściu do hali znajdziecie Kolekcjonerską Giełdę Minerałów „Sudecka Jesień", zorganizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddziałem Sudeckim, czyli miasteczko namiotowe pełne skarbów, które zachwycają swoim naturalnym pięknem

- zapowiadają organizatorzy na Facebooku.

To jednak nie wszystko. W programie znalazły się również niezwykle widowiskowe pokazy:

CIĘCIE AGATÓW – zobacz na żywo, jak fachowy szlifierz przecina agaty.

WIERCENIE I SZLIFOWANIE KAMIENI – eksperci pokażą, jak wygląda obróbka kamieni ozdobnych. Będzie można zobaczyć transformację agatów z Brazylii, Mozambiku i Botswany.

PŁUKANIE ZŁOTA – każdy będzie mógł spróbować swoich sił i poczuć się jak prawdziwy odkrywca cennego kruszcu.

Strefa wiedzy i zabawy dla każdego

Targi to nie tylko okazja do zakupów, ale także do zdobycia wiedzy i świetnej zabawy. W Geostrefie, przygotowanej m.in. przez Muzeum Ziemi PAN i Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, będzie można oglądać minerały pod mikroskopem i wziąć udział w geologicznych grach i zagadkach.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych.

- Miejsce stworzone z myślą o dzieciach. Pod profesjonalną opieką najmłodsi mi.in. będą mogły kreatywnie spędzać czas, wycinać, kolorować, robić bransoletki i wiele więcej. Rodzice w tym czasie będą mogli spokojnie zwiedzać targi

- czytamy w zapowiedzi.

To wszystko czekać będzie w specjalnej strefie Geolandia. Z kolei na warsztatach z RWShandmade każdy chętny, niezależnie od wieku, będzie mógł stworzyć własną bransoletkę lub kolczyki.

Targi Minerałów i Biżuterii 2026 - data, bilety, dojazd

KIEDY? 24–25 października 2026 r. (sobota-niedziela), godz. 10:00–18:00

GDZIE? Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3, Wrocław

BILETY:

Normalny: 25 zł

Ulgowy (dzieci poniżej 18 r.ż., emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością): 20 zł

Rodzinny (2 dorosłych + dzieci poniżej 18 r.ż.): 70 zł

Bezpłatnie: dzieci do lat 6, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, zorganizowane wycieczki szkolne.

PARKING I DOJAZD: Przed halą dostępny będzie parking dla zwiedzających. W pobliżu znajdują się też płatne parkingi przy ZOO i Hali Stulecia. Dojazd komunikacją miejską zapewniają tramwaje (1, 2, 4, 10) i autobusy (145, 146, 315) – przystanek Tramwajowa.