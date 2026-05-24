"Polskie Como" zachwyca widokami u stóp Gór Sowich

Dolny Śląsk od lat przyciąga turystów niezwykłymi krajobrazami, zabytkami i miejscami idealnymi do wypoczynku. W ostatnim czasie coraz częściej mówi się jednak o jednym akwenie, który zyskał przydomek "Polskiego Como". Mowa oczywiście o jeziorze Bielawskim. Choć jezioro jest sztucznym zbiornikiem, jego wyjątkowe położenie i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że wielu turystów porównuje je do słynnego włoskiego jeziora Como.

Porównanie jeziora Bielawskiego do włoskiego Como nie jest przypadkowe. Akwen otaczają malownicze wzgórza i góry, które tworzą wyjątkowy krajobraz przypominający popularne włoskie kurorty. Latem miejsce tętni życiem - na plażach wypoczywają turyści, po wodzie pływają kajaki i rowerki wodne, a okoliczne ścieżki zachęcają do spacerów i wycieczek rowerowych. Fotografie tego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Góry Sowie tworzą wyjątkowy klimat

Jednym z największych atutów jeziora Bielawskiego jest jego położenie. W tle rozciągają się Góry Sowie, które nadają temu miejscu wyjątkowego charakteru. To właśnie górski krajobraz sprawia, że zdjęcia znad jeziora często trafiają do mediów społecznościowych i internetowych zestawień najpiękniejszych miejsc w Polsce. Wielu turystów podkreśla, że widok tafli wody otoczonej górami przypomina wakacyjne kadry z północnych Włoch.

Coraz łatwiejszy dojazd nad jezioro

Popularność jeziora Bielawskiego wzrosła również dzięki nowym połączeniom kolejowym. Jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl, 14 czerwca po zrewitalizowanym, bielawskim odcinku Kolei Sowiogórskiej pojadą pierwsze pociągi Kolei Dolnośląskich. Dojadą one do dwóch nowych stacji – Jezioro Bielawa i Jezioro Góry Sowie.