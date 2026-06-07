Straż Graniczna sprawdziła ponad 910 tys. osób. Wyniki kontroli na granicy z Niemcami

Rekordowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Kpt. Paweł Biskupik z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował Polską Agencję Prasową o skali prowadzonych działań. Od momentu wprowadzenia tymczasowych obostrzeń w lipcu 2025 roku mundurowi przeprowadzili kontrole ponad 910 tysięcy podróżnych oraz 420 tysięcy aut na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

W trakcie tych działań niemal 650 cudzoziemcom nie pozwolono na wjazd na terytorium Polski. Zazwyczaj powodem takiej decyzji był brak niezbędnych dokumentów podróży. Wśród osób, którym odmówiono wjazdu, znajdowali się obywatele państw trzecich, w tym między innymi Ukraińcy, Syryjczycy, Turcy oraz Rosjanie.

Zatrzymania na granicy w województwie lubuskim i dolnośląskim

Funkcjonariusze udaremnili również 250 prób nielegalnego przekroczenia państwowej granicy. Najczęściej to obywatele Afganistanu, Gruzji oraz Uzbekistanu starali się przedostać w kierunku zachodnim do Niemiec.

Dzięki pracy mundurowych zatrzymano również 10 osób, które pomagały w organizacji nielegalnego procederu migracyjnego. W tej grupie znajdowali się obywatele Ukrainy, Mołdawii, a także Polski.

Przestępcy i przemytnicy zatrzymani przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Od początku trwania wzmożonych działań kontrolnych ujęto 300 osób figurujących w systemach jako niepożądane na terytorium Polski. Byli to ludzie poszukiwani przez wymiar sprawiedliwości lub podejrzewani o popełnienie poważnych czynów zabronionych.

W gronie zatrzymanych znaleźli się fałszerze, osoby zajmujące się kradzieżami samochodów oraz przemytnicy. Szacunkowa wartość zabezpieczonego, nielegalnego towaru wyniosła 3 miliony złotych.

Przedłużenie tymczasowych kontroli granicznych

Obostrzenia na wewnętrznych granicach z Niemcami oraz Litwą obowiązują od 7 lipca 2025 roku. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, działania te potrwają aż do 1 października 2026 roku.

Z kolei strona niemiecka prowadzi własne kontrole na granicy z Polską nieprzerwanie od października 2023 roku.

Współpraca służb na polsko-niemieckiej granicy

Główny ciężar nadzoru nad polsko-niemieckim odcinkiem spoczywa na Straży Granicznej. Jednak w codziennej służbie mundurowi są wspierani przez:

policjantów,

żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej,

Żandarmerię Wojskową,

funkcjonariuszy innych formacji.

Warto dodać, że Nadodrzański Oddział Straży Granicznej odpowiada nie tylko za zachodnią granicę, ale także za odcinek polsko-czeski oraz zapewnia bezpieczeństwo w portach lotniczych we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze.

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