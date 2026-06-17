Śmiertelny wypadek w Bardzie. Kamery zarejestrowały, jak toyota wjeżdża w 9-letniego Natana i jego ojca

Nagrania z monitoringu w Bardzie rejestrują śmierć 9-letniego Natana i jego ojca

Zarejestrowane zdarzenie trwało zaledwie ułamek chwili. Pojazd kierowany przez 52-letniego mężczyznę poruszał się początkowo prosto, a następnie wykonał gwałtowny manewr w prawą stronę, wjeżdżając prosto w spacerujących chodnikiem ojca i syna. Mężczyzna usiłował w ostatniej chwili odsunąć chłopca od pędzącego samochodu, jednak nie zdążył tego zrobić i obaj przyjęli na siebie potężne uderzenie.

Obecnie śledczy bardzo dokładnie sprawdzają zabezpieczony materiał wideo. Analiza tych kadrów pozwoli ostatecznie ustalić, czy sprawca stracił panowanie nad kierownicą z powodu schorzenia neurologicznego, czy zadecydowały o tym inne przyczyny. Prokuratura już wcześniej informowała o zakazie prowadzenia pojazdów nałożonym na 52-latka, co stanowiło jeden z głównych powodów sformułowania wobec niego oficjalnych zarzutów.

Miejsce dramatu to słynna Bazylika Nawiedzenia NMP w Bardzie

Koszmarne sceny rozegrały się bezpośrednio przed wejściem do Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia NMP, która każdego roku gromadzi wielotysięczne tłumy pielgrzymów oraz turystów. Świątynia ta stanowi jeden z najważniejszych obiektów sakralnych na całym Dolnym Śląsku i wznosi się majestatycznie nad całym miastem. Zabytek przyciąga wzrok monumentalną fasadą i barokowym wystrojem, a wierni od wielu stuleci modlą się tam przed cudowną figurką Matki Bożej Bardzkiej.

Właśnie w tak reprezentacyjnym punkcie miasta doszło do niezwykle dramatycznych zdarzeń. Wypadek brutalnie przerwał spokój tego popularnego miejsca, wywołując ogromny szok wśród lokalnej społeczności oraz głośne echa w całej Polsce.

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Śmierć 52-letniego kierowcy z Barda kończy śledztwo prokuratury

Mężczyzna odpowiedzialny za ten wypadek usłyszał zarzuty, a zaledwie kilka dni później znów musiał szukać pomocy medycznej. 52-latek zmarł 16 czerwca na oddziale neurologicznym szpitala w Kłodzku. Prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przekazał w rozmowie z „Super Expressem", że zaplanowana sekcja zwłok wykaże rzeczywiste przyczyny zgonu, wskazując na ewentualne obrażenia powypadkowe lub wieloletnią chorobę.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że bliscy zmarłego kierowcy biorą pod uwagę złożenie doniesienia o rzekomym błędzie w sztuce lekarskiej. Równocześnie prokuratorskie postępowanie w sprawie tragicznego potrącenia nieuchronnie zmierza do formalnego umorzenia, ponieważ główny sprawca nie żyje, a zabezpieczony monitoring jednoznacznie dowodzi jego winy w tym dramatycznym zdarzeniu.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie