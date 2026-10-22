O włos od tragedii we Wrocławiu! Pieszemu uratował życie refleks [WIDEO]

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-22 15:30

Sekundy dzieliły pieszego od tragicznego w skutkach wypadku we Wrocławiu. Nagranie trafiło do sieci i błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Młody kierowca wykonał niebezpieczny manewr, który mógł skończyć się dramatem.

Do niebezpiecznego incydentu doszło na ulicy Aleksandra Brücknera we Wrocławiu. Na nagraniu, udostępnionym między innymi przez kanały „Stop Cham” oraz „Bandyci drogowi”, widać pieszego przechodzącego prawidłowo przez wyznaczone przejście. Nagle w jego stronę pędzi skoda. Pieszy zdołał w ostatniej chwili odskoczyć, unikając zderzenia, jednak całe zajście wyglądało niezwykle groźnie. Ułamek sekundy dzielił go od tragedii, a wideo powinno posłużyć jako przestroga dla kierowców.

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Interwencja służb i wysoki mandat za niebezpieczny manewr

Zdarzenie szybko doczekało się finału. Okazało się, że zachowanie kierowcy skody spowodowało nie tylko śmiertelne zagrożenie dla pieszego, ale też doprowadziło do stłuczki. O szczegółach tej interwencji opowiedział „Super Expressowi” młodszy aspirant Marek Myśliwiec, reprezentujący wrocławską Komendę Miejską Policji.

- Na miejsce wezwani zostali policjanci z wydziału ruchu drogowego. Kierujący Skodą, 20-letni mężczyzna, ominął pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. W wyniku manewru skręcił w lewo i uderzył w pojazd, który znajdował się na przeciwległym pasie ruchu. Policjanci ukarali kierującego mandatem w kwocie 2,5 tys. złotych, 15 punktami karnymi. Na szczęście skończyło się tym, że nikt nie odniósł obrażeń, wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi

– relacjonował funkcjonariusz.

Dodał również, że do dramatu brakowało naprawdę niewiele.

Służby apelują o ostrożność przy przejściach dla pieszych

Policja nieustannie przypomina kierowcom o konieczności zachowania podwyższonej ostrożności w okolicach przejść dla pieszych, w szczególności tych pozbawionych świateł. Należy dokładnie obserwować sytuację na drodze i zwracać uwagę na auta zatrzymujące się przed pasami, aby przepuścić przechodniów. Trudne warunki pogodowe, opady deszczu, a także moment roztargnienia mogą doprowadzić do nieszczęścia, co dobitnie pokazuje przerażające nagranie z Wrocławia.

Niebieska skoda omija pieszego na pasach w deszczu. O niebezpiecznym zdarzeniu we Wrocławiu informuje Eska Wrocław.
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