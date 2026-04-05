Najpiękniejsze uzdrowisko na turnus wiosną. Kuracjusze zachwalają nie tylko klimat

Polacy coraz chętniej wybywają na turnusy

Uzdrowiska w Polsce przeżywają prawdziwy renesans i z roku na rok przyciągają coraz więcej kuracjuszy. Polacy chcą dbać o swoje zdrowie i m.in. właśnie dlatego chętniej korzystają z wyjazdów do sanatoriów.

Pacjenci, którzy wybywają do uzdrowisk doceniają już nie tylko skuteczne leczenie i dostęp do naturalnych surowców, leczniczych wód czy borowin, ale również coraz wyższy standard obiektów, atrakcyjne położenie i bogatą ofertę rekreacyjną.

Najlepsze uzdrowisko na wiosnę. To dolnośląska perełka

Które uzdrowisko w Polsce poleca się na wiosnę? Bez wątpienia świetną destynacją na tę porę roku jest Polanica-Zdrój położona w woj. dolnośląskim. Wiosną miejscowość zmienia się w zieloną, pachnącą oazę - kwitną rododendrony, magnolie i tysiące kolorowych rabat, więc spacer po parku to sama przyjemność. Kuracjusze często podkreślają, że takie przechadzki działają niemal tak dobrze jak zabiegi.

Klimat, który naprawdę leczy

Warto wspomnieć, że Polanica słynie z łagodnego, górskiego klimatu - bez gwałtownych zmian temperatury i z czystym, świeżym powietrzem. To idealne warunki dla osób z problemami:

kardiologicznymi,

układu oddechowego,

czy po prostu przemęczonych codziennym stresem.

Polanica-Zdrój: uzdrowisko idealne na wiosnę [GALERIA]

Polanica-Zdrój: kameralnie i elegancko

W przeciwieństwie do bardziej zatłoczonych kurortów, Polanica-Zdrój ma spokojny, wręcz uzdrowiskowy rytm życia. Odnajdą się więc tu w szczególności osoby, które marzą o spokojnym i cichym wypoczynku. Oczywiście na miejscu znajduje się też wiele ciekawych atrakcji, które warto odwiedzić w przerwie między leczeniem w sanatorium.

Polanica-Zdrój [ATRAKCJE]

Park Zdrojowy w Polanicy-Zdroju.

Pijalnia Wód Mineralnych i Sanatorium Wielka Pieniawa.

Teatr Zdrojowy im. Mieczysławy Ćwiklińskiej.

Manufaktura Szkła Barbara.

Park Wodny Polanica-Zdrój.

Turystyka rowerowa w Polanicy.

Piekielna Dolina i Piekielna Góra.