Najlepsze restauracje azjatyckie we Wrocławiu. TOP 10 z autentycznymi smakami Dalekiego Wschodu

Najlepsze restauracje azjatyckie Wrocław - LISTA
Kiedy mamy ochotę na podróż w głąb egzotycznych smaków, szukamy szybkiego i aromatycznego lunchu, planujemy romantyczną kolację z nutą orientu, a może po prostu chcemy spróbować czegoś nowego w gronie znajomych, jedno pytanie często przychodzi nam na myśl: gdzie znajdziemy najlepszą restaurację azjatycką we Wrocławiu? Kuchnia Dalekiego Wschodu oferuje niezwykłe bogactwo dań, od pikantnych curry, przez delikatne dim sumy, aż po świeże i sycące dania typu bowl, idealne na każdą okazję.
- In Asia Wrocław Fashion Outlet
- Adres: Graniczna 2, 54-610 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Naprawdę wow.. Bardzo ciekawa karta dań, jest w czym wybierać, myślę że każdy znajdzie tu coś dla siebie! Zamówiony przeze mnie makaron pad see ew był przepyszny, sama porcja była ogromna... innym razem zamówiłam żółte curry z kurczakiem (polecam z ryżem!), które tak samo było po prostu fenomenalne. Sam lokal jest bardzo przyjemny, z fajnym rozkładem różnych sal i muzyką w tle. Obsługa super - kelnerzy uśmiechnięci, świetne doradztwo i czuć troskę o gości. Do tego pyszne drinki i szybki czas oczekiwania.. mogłabym odwiedzać codziennie :-))) naprawdę polecam.. będę wracać!"
- pan.pot
- Adres: Kazimierza Wielkiego 17, 50-077 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wybierasz co chcesz, składniki smaczne i szybko przygotowane. Dania ciepłe. Minusem mojego dania w wersji stir.fry było dużo tłuszczu. Sprawdzę miejsce jeszcze raz i zobaczymy czy wypadek przy pracy czy tak robią- w efekcie to co jest na danie michy jest oblepione tłuszczem.. mega nie fajne doznanie kulinarne. Polecam - warto odwiedzić i sprawdzić samemu :)"
- Oazja
- Adres: Jurija Gagarina 5, 54-620 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo ciekawe miejsce do spędzania czasu żeby zjeść , byłam w sobotę w godzinach popołudniu wiec stolików sporo do wyboru. Miła atmosfera, menu jest nowe i przejrzyste, ceny są nie duże jak dla takiej kuchni i restauracji. Dania podane na bardzo ładnych talerzach i dobre potrawy"
- VITA - Asian Street Food
- Adres: Wałbrzyska 37aa, 52-314 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo szybka obsługa. Jedzenie jest niesamowicie smaczne - moim zdaniem to jedno z najlepszych miejsc z kuchnią azjatycką we Wrocławiu. Jest tu dość dużo miejsca, można przyjść większą grupą, a jednocześnie jest cicho."
- Dim Sum Garden
- Adres: Podwale 83, 50-414 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Nasz pierwszy raz w tej restauracji. Problem mieliśmy ze stolikiem dla trzech osób, bo większość jest dwuosobowych. Jedzenie smakowało, a szczególnie chrupiąca kaczka i zestaw mięsny dim sum. Można dobrać ciekawe sosy... Piwa tylko butelkowe. Obsługa mogłaby się czasami choć trochę uśmiechnąć..."
- WOO THAI Restaurant
- Adres: Grunwaldzka 67, 50-415 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedna z moich ulubionych restauracji. Obsługa zawsze przemiła i czujna. Krótki czas oczekiwania na napoje, jedzenie, czy rachunek. Porcje posiłków ciężko przejeść samemu, a smak nigdy nie zawodzi. Według mnie mają naprawdę w porządku ceny w stosunku do jakości produktów, klimatu restauracji, obsługi kelnerskiej i wymiarów porcji. W weekend polecam zarezerwować sobie stolik, ale w tygodniu nie ma takiej potrzeby. Jedyny minus to niezbyt częste wymienianie pozycji w karcie, bo spróbowałabym czegoś nowego lub sezonowego :)) Z całego serca polecam ten lokal i smażoną kaczkę ze świeżym kokosem! Massaman curry również godne rekomendacji."
- Złoty Smok Wrocław
- Adres: Strzegomska 206, 54-432 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie. Ceny spoko, obsługa bardzo miła. Polecam."
- Wok in
- Adres: Pawła Włodkowica 37, 50-072 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Świetna miejscówka, pyszne danie, szybko podane. Idealne dla osób, które nie chcą czekać tylko zjeść i ruszać dalej. Obsługa sympatyczna i pomocna. Lokal przytulny, klimatyczny. To będzie mój obowiązkowy punkt przy każdej wizycie we Wrocławiu."
- Woosabi Włodkowica - Urban Oasis
- Adres: Pawła Włodkowica 21, 50-072 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Dziś ponownie odwiedziliśmy ten lokal i chciałbym podzielić się wrażeniami. Jedzenie i napoje Zacznę od najważniejszego — jedzenia, bo to ono jest głównym powodem, dla którego się tu przychodzi. Jest konsekwentnie smacznie, a porcje są naprawdę duże — jednym daniem można spokojnie się najeść. Najczęściej zamawiamy bowle. Tym razem wybrałem bowl z krewetkami, a żona bowl z łososiem (sushi bowl). Duża porcja ryżu, sporo dodatków, wszystko podane w jednej misce — sycąco i bardzo w porządku smakowo. Do tego napoje. Żona zamówiła kawę po wschodniemu — pierwszy raz tutaj. Kawa bardzo intensywna, gorzka, mocna, z charakterem — zdecydowanie dla osób, które lubią takie smaki. Ja wziąłem koktajl bezalkoholowy — ciekawy w smaku, fajna opcja na coś innego niż standard. Menu jest dość różnorodne. Duży plus za to, że są zarówno koktajle alkoholowe, jak i bezalkoholowe. Warto eksperymentować z zamówieniem — jest z czego wybierać. Dodatkowo są oferty lunchowe w bardziej przystępnych cenach oraz różne promocje, więc warto je śledzić. Wnętrze i przestrzeń Lokal mieści się w starej, kamiennej budowli, co tworzy specyficzny klimat. Wejście z wysokimi drzwiami, dużo zieleni — od razu przyciąga wzrok. W środku jest bardzo dużo miejsca. Różne formy siedzenia: klasyczne stoliki, stoliki z fotelami, kanapy, wysokie stoły z wysokimi krzesłami. Dzięki temu lokal sprawdzi się zarówno dla par, jak i większych grup. Jest też duży bar z szerokim wyborem alkoholi. W samej sali jest komfortowo i ciepło. Jedynym miejscem, gdzie odczuwa się chłód, są toalety — to warto poprawić. Dziedziniec / ogródek Lokal ma również wyjście na wewnętrzny dziedziniec, gdzie znajdują się stoliki. Tam panuje zupełnie inna atmosfera — więcej przestrzeni, więcej światła, większy luz. W chłodniejszych miesiącach ta strefa jest raczej nieużywana lub chłodna, natomiast wiosną i latem jest to świetne miejsce: bardzo przyjemnie, komfortowo i idealnie na dłuższe posiedzenie. Obsługa Obsługa w firmowych strojach, wygląda profesjonalnie. Serwis jest uważny, ale nienachalny — naczynia są sprzątane na bieżąco, kelnerzy pytają, czy wszystko w porządku. Ogólnie bardzo poprawnie. Czystość W sali i przy stolikach jest czysto. Toalety również są czyste, choć — jak wspomniałem — dość chłodne w zimniejszym okresie. Ceny Rachunek za jedzenie i napoje wyniósł około 150 zł. Ceny są raczej adekwatne do formatu i lokalizacji. Niektóre pozycje mogłyby być trochę tańsze, ale jakość jedzenia i wielkość porcji w dużej mierze to rekompensują. Podsumowanie To miejsce zdecydowanie warte uwagi. Smaczne jedzenie, duże porcje, ciekawe menu, różne strefy do siedzenia i przyjemna obsługa. Są drobne kwestie do poprawy, ale ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne. Na pewno będziemy tu wracać i możemy spokojnie polecić ten lokal, szczególnie jeśli ktoś chce solidnie zjeść i spróbować czegoś ciekawszego."
- Restauracja Orientuj Się - kuchnia azjatycka Wrocław
- Adres: Świętego Mikołaja 14, 50-128 Wrocław
- Ocena w Google Maps: 4,4
- Przykładowa opinia: "Nie wiem czemu nie wystawiłam do tej pory opinii, bo to mój kolejny raz w Orientuj Się. Nie wyobrażam sobie być we Wrocławiu i Was nie odwiedzić. Żałuję tylko, że nie macie już w ofercie tych pysznych pierożków. Jednak niezmiennie Wasz udon otulił moje serduszko. To jest takie danie, o którym jak pomyślę to zatęsknię, a kiedy znajomi pytają czy we Wrocławiu znam jakieś fajne miejsce z dobrym jedzeniem to zawsze polecam Was. Jakość TOP, obsługa TOP"