Do groźnego wypadku doszło w piątek po godzinie 13:00 na 279. kilometrze trasy S3, na wysokości węzła Lubin Południe. Zderzyły się tam samochód dostawczy i ciężarowy, skutecznie tamując przejazd w stronę Zielonej Góry. Na miejscu natychmiast zjawiły się wezwane służby ratunkowe, aby zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanym.

Wypadek koło Lubina. Uderzenie w ciężarówkę na poboczu

Jak wynika z policyjnych ustaleń, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Jego kierowca zmuszony był zjechać na pas awaryjny i zatrzymać pojazd, ale zanim zdążył opuścić kabinę, najechał na niego pędzący bus.

- Kierujący samochodem ciężarowym zjechał na pas awaryjny z uwagi na awarię pojazdu. Nie zdążył wysiąść z samochodu, gdyż uderzył w niego kierujący busem. Mężczyzna trafił do szpitala

- relacjonowała w rozmowie z „Super Expressem” podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie.

Droga S3 całkowicie nieprzejezdna po zderzeniu busa z ciężarówką

Zderzenie było bardzo poważne, przez co kierowca ciężarówki odniósł obrażenia i musiał zostać przewieziony do szpitala przez pogotowie ratunkowe.

- Nie znamy jeszcze obrażeń

- uzupełniła rzeczniczka lubińskiej komendy.

Służby, w tym policja oraz pomoc drogowa, prowadzą czynności zmierzające do usunięcia uszkodzonych maszyn i ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia. Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się ze sporymi komplikacjami.

- Droga jest całkowicie zablokowana

- podkreśliła podkomisarz Serafin. Osobom jadącym S3 w stronę Zielonej Góry zaleca się korzystanie z objazdów. Zatory na tym odcinku mogą utrzymać się jeszcze przez kilka godzin.