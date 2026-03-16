Koniec z ulubionymi utworami na ślubach? Zespół muzyczny ostrzega przed zmianami

Zespół muzyczny alarmuje o nowych zasadach na ślubach kościelnych

Formacja Emmanuel – Topólka opublikowała na Facebooku wpis, z którego wynika, że od 2027 roku narzeczeni będą zmuszeni dostarczać proboszczowi wykaz utworów, które chcą usłyszeć na ślubie. Dokument ten miałby trafiać do parafialnego archiwum w celu ewentualnej weryfikacji przez Muzyczną Komisję Diecezjalną. Jak twierdzą muzycy, podczas ceremonii ślubnych dozwolone będą wyłącznie pieśni liturgiczne, co oznacza całkowity zakaz wykonywania popularnych utworów religijnych, takich jak „Ty tylko mnie poprowadź”, „Schowaj mnie”, „Nic nie musisz mówić”, „Oceany”, „Przyjdź z Libanu” czy „Maryjo, śliczna Pani”. Artyści zaznaczają, że to nie ich wymysł, ale efekt planowanych obostrzeń kościelnych.

Kuria o repertuarze na ślubach. Co mówią oficjalne dokumenty?

Warto zauważyć, że aktualnie brakuje oficjalnego potwierdzenia większości rewelacji przekazanych przez zespół muzyczny. Kuria faktycznie przypomina o zakazie wykonywania piosenek świeckich podczas mszy ślubnych, podkreślając, że repertuar powinien opierać się na zatwierdzonych pieśniach liturgicznych. Nie istnieje jednak żadna ścisła lista utworów zakazanych. Wskazano jedynie na niedopuszczalność piosenek z nurtu pop, podając jako przykłady „Perfect” Eda Sheerana czy „Hallelujah” Leonarda Cohena, ale nie wymieniono żadnego z religijnych utworów przywołanych we wpisie na Facebooku.

Przedstawiciele Kościoła katolickiego przypominają, że to organista i proboszcz decydują o ostatecznym kształcie oprawy muzycznej, a nie narzeczeni. Zwracają też uwagę na obowiązkowe kursy dla muzyków kościelnych, mające na celu ujednolicenie standardów w całej diecezji. Co istotne, oficjalne dokumenty nie wspominają o archiwizowaniu list utworów od 2027 roku ani o kontrolach specjalnych komisji. Kuria nie zakazuje całkowicie piosenek religijnych, ale tłumaczy, że nie każda z nich ma charakter liturgiczny i dlatego nie wszystkie mogą rozbrzmiewać w trakcie mszy. Niezrozumienie tego faktu przez przyszłych małżonków jest częstą przyczyną konfliktów.

Burza w komentarzach po wpisie zespołu o muzyce na ślubach

Post formacji wywołał ogromne poruszenie wśród użytkowników, co widać po lawinie komentarzy pod wpisem.

„Mam wrażenie, że dla niektórych ludzi większym problemem w kościele jest gitara albo nowa pieśń, niż to, czy ludzie w ogóle przeżywają wiarę”

— napisał jeden z internautów, punktując, że regulacje mijają się z duchowymi potrzebami katolików. Kolejne głosy były jeszcze bardziej krytyczne:

„Nic dziwnego, że wiele par woli żyć bez ślubu, jak księża tak wymyślają i zakazują…”,

„Na pewno przemawia za tym niesamowita troska o zbawienie dusz…”,

„Nie będzie już praktycznie wcale ślubów kościelnych, ludzie i tak porzucają kościół i wolą wracać cywilne”.

Wiele osób nie kryło swojego zdziwienia obostrzeniami:

„A co złego jest w tych piosenkach? Dlaczego nie będzie można ich śpiewać?”

Tego rodzaju pytania dowodzą, że większość wiernych nie dostrzega różnicy między piosenką religijną a pieśnią liturgiczną, a działania kurii traktują jako zbędne utrudnienia.

Zwolennicy zmian na ślubach: To nie jest koncert

Mimo ostrej krytyki, część osób stanęła po stronie kościelnych regulacji.

„I prawidłowo, uczestniczycie w najświętszej ofierze — to logiczne, że nie można byle czego śpiewać. Są przepisy liturgiczne, których nie można łamać”

— zwrócił uwagę jeden z komentatorów. Kolejny internauta poparł to stanowisko:

„I bardzo dobrze. Msza to nie koncert rozrywkowy”.

Niektórzy sięgnęli również po argumenty teologiczne:

„Bardzo mi się podoba ta zmiana. Wiele piosenek nie uwzględnia teologicznej głębi, która powinna pomagać nam w kolejnym wymiarze poznawać Boga”.

Tego typu komentarze pokazują, że dla części katolików egzekwowanie przepisów to pożądany powrót do sacrum w kościele.

Spór o muzykę na ślubach

Całe zamieszanie wokół repertuaru obnaża poważniejszy konflikt: zasady liturgiczne boleśnie zderzają się z wyobrażeniami i emocjami przyszłych nowożeńców. Artyści, znajdujący się w centrum tego sporu, próbują uprzedzić narzeczonych o możliwych kłopotach. Z kolei przedstawiciele duchowieństwa przypominają o wytycznych, które istniały od dawna, ale dopiero teraz zaczęto się do nich przykładać.

Jedno jest pewne — dyskusja o muzyce na ślubach dopiero się zaczyna, a emocje wokół niej nie opadną szybko.

