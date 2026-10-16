Rekrutacja w Shein. Gigant z Chin poszukuje pracowników w Polsce

Shein chce zatrudniać kolejnych pracowników w Polsce

Shein, jedna z najbardziej rozpoznawalnych platform zakupowych z Chin, rozwija zaplecze logistyczne w Polsce. Jak informuje Business Insider Polska, w 2026 r. firma utworzyła już ponad 3 tys. miejsc pracy w swoim centrum logistycznym na Dolnym Śląsku. To jednak nie koniec planów związanych z zatrudnieniem. Przedsiębiorstwo zapowiada, że w nadchodzących miesiącach będzie poszukiwać kolejnych pracowników.

Kogo chce zatrudnić Shein? Nie tylko pracowników magazynowych

Wiadomo, że rekrutacja obejmuje różne obszary działalności firmy. Potrzebni są zarówno pracownicy związani z obsługą magazynu, jak i specjaliści zajmujący się logistyką, transportem czy analizą danych.

Wśród obszarów, w których Shein poszukuje pracowników, wymieniono m.in. operacje logistyczne, odprawy celne, zarządzanie projektami, transport drogowy, analizę danych i kosztów, zakupy oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ile można zarobić w Shein?

Wysokość wynagrodzenia to jedna z najważniejszych kwestii dla osób zainteresowanych rekrutacją. Na razie jednak Shein nie ujawnia konkretnych stawek, które miałyby obowiązywać na poszczególnych stanowiskach. Z przekazanych przez firmę informacji wynika, że zarobki zależą od rodzaju pracy, zakresu obowiązków oraz wymaganego doświadczenia.

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Magazyn Shein na Dolnym Śląsku

Firma SHEIN rozwija swoją działalność logistyczną na Dolnym Śląsku, gdzie znajdują się jedne z jej najważniejszych centrów dystrybucyjnych w Europie. Magazyny zlokalizowane są m.in. w Magnicach w gminie Kobierzyce oraz w Kątach Wrocławskich, w pobliżu Wrocławia. To właśnie stąd realizowane są zamówienia trafiające do klientów z różnych krajów europejskich.