Policja szkoli księży! Oto, czego się dowiedzieli

Policjanci szkolili księży. Uczyli ich, jak rozpoznawać przemoc domową

Księża z Dolnego Śląska wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przemocy domowej. Zajęcia przeprowadzili funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Spotkanie odbyło się we wtorek, 6 października, w Domu Formacji Stałej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej w Sulistrowiczkach.

Jak poinformowała dolnośląska policja, było to kolejne szkolenie dla duchownych. Zorganizowano je w ramach współpracy policji z Archidiecezją Wrocławską i programu profilaktycznego „Senior na 6 z plusem”.

Policjanci uczyli księży, jak reagować na przemoc

Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśniali, jakie są rodzaje przemocy domowej, jak można ją rozpoznać i jakie konsekwencje prawne grożą jej sprawcom. Zwracali uwagę, że przemoc może występować w różnych środowiskach i dotykać osoby, które z różnych powodów boją się poprosić o pomoc.

Ważną częścią szkolenia były wskazówki dotyczące reagowania na takie sytuacje. Policjanci tłumaczyli księżom, do jakich instytucji mogą kierować osoby, które zgłoszą się do nich z problemem przemocy domowej.

Funkcjonariusze podkreślali również, że nie należy ignorować żadnych niepokojących sygnałów. Szybka reakcja może pomóc osobie, która doświadcza przemocy, ale nie potrafi lub boi się samodzielnie zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Księża mogą pomóc osobom, które boją się mówić o przemocy

Według policji współpraca z duchownymi może zwiększyć bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy. Niektórzy nie chcą rozmawiać o swoich problemach z rodziną czy znajomymi, ale mogą zdecydować się na rozmowę z księdzem.

Dlatego funkcjonariusze chcą, aby duchowni wiedzieli, jak postępować w takich sytuacjach i gdzie szukać pomocy dla pokrzywdzonych.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć