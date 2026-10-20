Co czeka na Ciebie w Magnolia Park?

Podczas wydarzenia znajdziesz aż wiele stref, w których każdy znajdzie coś dla siebie:

🎮 Strefa PC - stanowiska komputerowe i gamingowe, przy których będzie można sprawdzić swoje umiejętności.

🎮 Strefa Konsol - wskakuj na konsole i zagraj w swoje ulubione gry.

💻 Strefa programowania - wszyscy zainteresowani będą mogli spróbować swoich sił w programowaniu m.in. Scratch, Python i innych językach programowania w środowisku Minecraft Education, pod czujnym okiem szkoleniowca Gigantów Programowania.

🕹️ Strefa Retro - podróż do świata klasycznych gier i kultowych konsol. Idealna okazja, żeby przypomnieć sobie gaming sprzed lat i pokazać go młodszemu pokoleniu.

🏆 Strefa Kibica - nie musisz grać, żeby dobrze się bawić. Oglądaj rozgrywki na dużym ekranie i kibicuj zawodnikom.

🛋️ Strefa Relaksu - przestrzeń Orange, w której można odpocząć, obserwować rozgrywki albo po prostu spędzić czas ze znajomymi.

📱 Strefa Mobile - gaming w wersji mobilnej! Sprawdź swoje umiejętności i przetestuj możliwości nowoczesnych urządzeń.

⭐ Strefa SPOT - dodatkowa przestrzeń pełna gamingowych wyzwań i atrakcji.

Wiele atrakcji jest dostępnych w formule „free to play” - przychodzisz, wybierasz grę i grasz!

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 w Magnolia Park - zagraj, kibicuj i odkryj świat gamingu!

Dwa turnieje - FC27 i Counter-Strike 2

Jeśli chcesz sprawdzić się w prawdziwej turniejowej rywalizacji, możesz wystartować w jednym z dwóch głównych turniejów.

⚽ EA SPORTS FC 27

14:00 - około 18:00

Turniej piłkarski na konsolach. Wybierz swoją drużynę, wyjdź na wirtualne boisko i walcz o zwycięstwo.

Nagrody:

🥇 I miejsce - 500 zł

🥈 II miejsce - 300 zł

🥉 III miejsce - 200 zł

🔫 Counter-Strike 2

11:00–około 14:00

Turniej rozgrywany w formule 1 na 1 - dwóch graczy staje naprzeciwko siebie, a zwycięzca przechodzi dalej. Najlepsi zawodnicy eliminacji walczą o awans do Wielkiego Finału.

Nagrody:

🥇 I miejsce - 1000 zł + awans do Wielkiego Finału

🥈 II miejsce - 500 zł

🥉 III miejsce - 300 zł

Jak zapisać się na turniej?

Zapisy do turniejów FC27 i Counter-Strike 2 prowadzone są na stronie organizatora:

👉 gamingkings.pl

Wybierz Magnolia Park / Wrocław, a następnie interesującą Cię grę i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Uwaga: rejestracja jest potrzebna, jeśli chcesz wziąć udział w turnieju. Na pozostałe atrakcje wydarzenia nie trzeba się zapisywać.

Influencer Challenge - zagraj 1 na 1 z MICHEM!

Masz ochotę sprawdzić swoje umiejętności w starciu z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich graczy Counter-Strike?

W godzinach 11:00–14:00 czeka na Was Influencer Challenge z Michałem „MICHU” Müllerem – profesjonalnym zawodnikiem Counter-Strike, który ma na swoim koncie występy na największych międzynarodowych turniejach.

To wyjątkowa okazja, żeby usiąść przy komputerze i zmierzyć się z MICHEM w pojedynku 1 na 1. Niezależnie od tego, czy grasz od lat, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z gamingiem – możesz spróbować swoich sił!

Przyjdź, podejmij wyzwanie i sprawdź, czy uda Ci się pokonać MICHA! 🔥

Gaming dla każdego - nie tylko dla zawodowców

E-SPORT Gaming Kings Tournaments to znacznie więcej niż turniej.

Możesz przyjść z dzieckiem, znajomymi albo całą rodziną. Możesz zagrać, spróbować czegoś nowego, zobaczyć rywalizację najlepszych zawodników albo po prostu spędzić kilka godzin w świecie gier.

Nie musisz znać zasad Counter-Strike. Nie musisz mieć własnego sprzętu. Nie musisz być profesjonalnym graczem.

Po prostu przyjdź i sprawdź, co najbardziej Cię wciągnie.

Tegoroczna edycja E-SPORT Gaming Kings Tournaments Powered by Orange odbywa się z udziałem licznych partnerów.

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Orange.

Sponsorzy i partnerzy stref:

ACTINA, Intel, iiyama, Huzaro, Havit oraz Samsung.

Patroni medialni:

Onet, Przegląd Sportowy, Wyborcza.pl, Gram.pl oraz Esporcik.pl.

📅 KIEDY? 24 października 2026 | 10:00 - 20:00

📍 GDZIE? Magnolia Park, Wrocław / wejście od ulicy Legnickiej

🎟️ WSTĘP Bezpłatny!

🎮 CHCESZ WYSTARTOWAĆ W TURNIEJU?

Zapisz się na: https://gamingkings.pl/magnolia-park/

Więcej informacji, szczegółowe zasady turniejów oraz formularz rejestracyjny znajdziesz na stronie https://gamingkings.pl/magnolia-park/

Lokalnym patronem medialnym we Wrocławiu jest Radio Eska.

Słuchaj Eski i bądź na bieżąco z E-sport Gaming Kings Tournaments 2026 oraz hitami na czasie!